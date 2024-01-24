ПОЛИТИКА
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Докфильм украинских журналистов номинирован на премию «Оскар»
Американская киноакадемия включила в список номинантов на премию «Оскар»-2024 украинских журналистов с докфильмом «20 дней в Мариуполе». Репортеры снимали осаду города почти две с половиной недели. Ранее докфильм был удостоен Пулитцеровской премии. Церемония награждения 96-й премией «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 10 марта. #trtнарусском #оскар #украина #докфильм #фильм #журналисты #украинскийфильм #премия #мариуполь #20днейвмариуполе #осада #награждение #trtrussian
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24 января 2024 г.
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