Действия йеменских хуситов в Красном море спровоцировали один из самых крупных кризисов в международной торговле за последние годы. Красное море представляет собой главный торговый маршрут между Европой и Азией, на него приходится около 12% всей мировой торговли. Из-за ракетных ударов хуситов по кораблям, которые следуют под флагом Израиля, морской путь фактически оказался в блокаде.

Операции США и Великобритании против объектов йеменских хуситов не приносят стабильности в регион. Моряки стали требовать двойную оплату за доставку грузов, страховые тарифы значительно выросли в цене. Логистические маршруты увеличились на две недели пути — корабли опасаются заходить в регион.

По данным компании по бронированию грузов Freightos, стоимость доставки контейнеров из Китая в регион Средиземного моря с конца ноября выросла более чем в четыре раза. «Мы не видели такого быстрого роста затрат со времени последнего кризиса, связанного с пандемией», — призналась эсперт по логистике Alba Wheels Up Винсент Лакопелла (цитата по TRT Haber).

Мировые автопроизводители Volvo и Tesla объявили, что производство на их европейских заводах будет приостановлено из-за отсутствия разрешенных компонентов от поставщиков в Азии. Британские ритейлеры Tesco и Marks & Spencer также указали на риск повышения цен.

Второй по величине контейнерный перевозчик в мире Maersk предупредил заказчиков, что сбои в доставке грузов могут затянуться на несколько месяцев. И хотя многие компании заявляют, что до сих пор не ощущают экономических последствий, чем дольше продлится кризис, тем масштабнее они будут.