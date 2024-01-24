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Китай укрепляет позиции в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев нацелен на укрепление отношений с Китаем в рамках тренда, который был обозначен после прошлогоднего саммита Китай — Центральная Азия и форума «Один пояс, один путь»
Китай укрепляет позиции в Узбекистане
Photo: Reuters / Reuters
24 января 2024 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Пекине для встречи с генсеком Компартии Китая Си Цзиньпином в рамках государственного визита, призванного заложить основу прочных связей между двумя странами.

В преддверии поездки в китайских государственных СМИ была опубликована статья, в которой узбекский лидер высоко оценил китайскую модель экономического развития и подчеркнул новый этап в отношениях двух стран.

Пресс-служба главы Узбекистана сообщает, что в прошлом году объем товарооборота между странами увеличился на 50%, достигнув отметки в 14 млрд долларов.

Обозначен потенциал для дальнейшего роста этого показателя до 20 млрд долларов, включая увеличение взаимных поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции. Кроме того, общий объем китайских инвестиций в узбекскую экономику уже превысил 14 млрд долларов.

Обсуждены программы сотрудничества в сфере модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, технологического трансфера в сельском хозяйстве и развития «зеленой» энергетики. В планах также взаимодействие с банковско-финансовыми институтами Китая и участие китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане. Стороны выступили за расширение авиасообщения и туристических обменов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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