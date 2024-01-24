ПОЛИТИКА
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Азербайджан громко покинул ПАСЕ
ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Об этом говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ
Азербайджан громко покинул ПАСЕ
Азербайджан выходит из состава ПАСЕ / Others
24 января 2024 г.

Азербайджанские власти заявили, что страна прекращает сотрудничество с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

«Делегация Азербайджана решает прекратить взаимодействие с ассамблеей и работу в ней до дальнейших сообщений», — заявил глава азербайджанской делегации Самад Сеидов.

Подчеркивается, что делегация Азербайджана в ПАСЕ, покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против «двойных стандартов» в отношении Баку.

«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении делегации.

Отмечается, что отношение в ПАСЕ к Азербайджану «резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года».

«Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом»,— подчеркивается в тексте заявления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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