«Мы обсудили региональные и международные события, в частности, израильские атаки в Газе. Обменялись мнениями по вопросам нашей двусторонней повестки дня. Еще раз подчеркнули важность усиления поддержки нашего соседа Ирана в борьбе с терроризмом», — отмечено в заявлении пресс-службы турецкого президента.

Кроме того, на встрече в Анкаре Эрдоган и Раиси обсудили ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе и в Ираке.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Иран совместно продолжают работу по обеспечению безопасности палестинцев через структуры ООН.

После пресс-конференции между Турцией и Ираном было подписано 10 соглашений, охватывающих сферу энергетики, свободных зон, СМИ, культуры, железнодорожного транспорта и взаимного признания водительских прав.

Как сообщал ранее TRT на русском, в ноябре между президентами Турции и Ирана состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент Эрдоган отметил важность того, чтобы исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию в отношении израильской агрессии, которая продолжается на палестинских территориях.

Первоначально поездка Раиси в Турцию планировалась на 4 января, но была отложена из-за теракта в Кермане, где 3 января произошли два взрыва на дороге, ведущей к кладбищу с местом захоронения генерала революционной гвардии Ирана Касема Сулеймани. В результате нападения погибли по меньшей мере 95 человек.