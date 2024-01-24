ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Хуситы выдворяют американцев и британцев из Йемена
Йеменские хуситы, от имени Министерства иностранных дел страны, потребовали чтобы американские и британские сотрудники некоммерческих организаций покинули страну в течение 30 дней
Хуситы выдворяют американцев и британцев из Йемена
Photo: Reuters / Others
24 января 2024 г.

Заявление было направлено гуманитарной миссии ООН в Йемене. Кроме того, хуситы требуют, чтобы иностранные организации, действующие в стране (включая представительства ООН), прекратили прием на работу граждан США и Великобритании.

Данный шаг был предпринят после очередной серии обстрелов американскими и британскими вооружёнными силами военных объектов хуситов.

В конце прошлого года «Аль-Джазира» сообщала, что силы хуситов закрыли на подконтрольной им территории Йемена десятки некоммерческих организаций.

В связи с акциями повстанцев из йеменского движения «Ансаруллах», направленными против коммерческих судов в ответ на атаки Израиля в секторе Газа, несколько судоходных компаний приняли решение временно приостановить свои рейсы в Красном море.

6 декабря 2023 года Пентагон объявил о создании международной «Морской оперативной группы» с целью предотвращения атак хуситов на коммерческие суда.

18 декабря 2023 года Пентагон анонсировал начало операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой многонациональных Объединенных морских сил, направленной на обеспечение безопасности морского движения в Красном море.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us