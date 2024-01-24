Заявление было направлено гуманитарной миссии ООН в Йемене. Кроме того, хуситы требуют, чтобы иностранные организации, действующие в стране (включая представительства ООН), прекратили прием на работу граждан США и Великобритании.

Данный шаг был предпринят после очередной серии обстрелов американскими и британскими вооружёнными силами военных объектов хуситов.

В конце прошлого года «Аль-Джазира» сообщала, что силы хуситов закрыли на подконтрольной им территории Йемена десятки некоммерческих организаций.

В связи с акциями повстанцев из йеменского движения «Ансаруллах», направленными против коммерческих судов в ответ на атаки Израиля в секторе Газа, несколько судоходных компаний приняли решение временно приостановить свои рейсы в Красном море.

6 декабря 2023 года Пентагон объявил о создании международной «Морской оперативной группы» с целью предотвращения атак хуситов на коммерческие суда.

18 декабря 2023 года Пентагон анонсировал начало операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) под эгидой многонациональных Объединенных морских сил, направленной на обеспечение безопасности морского движения в Красном море.