ПОЛИТИКА
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Были ли на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 украинские военнопленные?
Минобороны России и депутаты государственной Думы РФ заявили о сбитии Вооруженными силами Украины самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Украина не подтвердила причастность к крушению. Кто на самом деле сбил Ил-76 и были ли там украинцы? #Украина #Россия #Белгород #Ил76 #военнопленные #С300 #ракеты #самолет
Были ли на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 украинские военнопленные? / Others
24 января 2024 г.
Истории
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