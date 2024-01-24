Были ли на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 украинские военнопленные?

Минобороны России и депутаты государственной Думы РФ заявили о сбитии Вооруженными силами Украины самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Украина не подтвердила причастность к крушению. Кто на самом деле сбил Ил-76 и были ли там украинцы? #Украина #Россия #Белгород #Ил76 #военнопленные #С300 #ракеты #самолет