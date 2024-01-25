Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан и его заместитель Джон Файнер провели обсуждение этого вопроса в Вашингтоне с Лю Цзяньчао, главой отдела международных связей Коммунистической партии Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также поднял данный вопрос в разговоре со своим китайским коллегой. Представители США считают, что Китай оказывает недостаточное давление на Иран для урегулирования деятельности хуситов, за исключением мягкого заявления, сделанного Пекином на прошлой неделе.

Ранее, представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин заявил, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами, участвующими в ситуации в Красном море, и стремится помочь стабилизировать обстановку. Он отметил, что Китай активно работает с целью деэскалации и снижения напряженности в регионе.

Ван Вэньбин также публично призвал к прекращению атак на гражданские суда в Красном море и совместными усилиями добиваться безопасности этого важного морского пути. Он подчеркнул приоритет прекращения военных действий в Газе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

Дипломат напомнил, что Красное море играет ключевую роль в международной торговле, перевозя товары и энергоресурсы. Призвав уважать суверенитет и территориальную целостность стран в регионе, включая Йемен, Ван Вэньбин подчеркнул необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности этого важного транзитного маршрута.