Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96%, достигнув отметки в 4975,3 пункта, что является самым низким уровнем с июля 2005 года. Это падение сделало HSCE одним из наихудших ключевых индексов в Азии, по информации Bloomberg. Среди китайских технологических гигантов наибольшие потери понесли Meituan (-5,5%) и Tencent Holdings (-3,46%). Индекс материкового Китая CSI 300 снизился на 1,56%, достигнув 3218,9 пункта.

Снижение китайского рынка акций продолжается после того, как коммерческие кредиторы в Китае сохраняют ставки по кредитам без изменений, сообщает Bloomberg. Этот ход следует за решением Народного банка Китая оставить базовые ставки на неизменном уровне: 3,45% для кредитов первоклассным заемщикам на год и 4,2% на пять лет. Подобное решение может вызвать разочарование среди инвесторов, надеявшихся на более активные стимулы, отмечает агентство.

Согласно аналитику Bloomberg Intelligence Марвину Чену, текущее падение на китайском рынке может быть связано с отсутствием катализаторов в ближайшей перспективе и переносом инвестиций в более привлекательные альтернативы в регионе. Он отмечает, что глобальные рынки в секторе микросхем демонстрируют рост, и в данной области Китай и остальной мир могут идти разными путями из-за геополитических напряженностей.

Первые недели 2024 года стали самыми сложными для китайских ценных бумаг за последние пять лет, по информации Bloomberg. За две недели инвесторы продали китайские акции на сумму $1,1 млрд. В ответ на снижение рынка Пекин ввел ограничения на продажу акций для институциональных инвесторов, запретив им выступать чистыми продавцами акций в определенные дни.

Дальнейшее падение китайского рынка акций было спровоцировано публикацией экономических данных Пекина. Эти данные свидетельствуют о нарастании кризиса в сфере недвижимости в Китае, а также вызывают раздражение инвесторов из-за напряженности в отношениях с США.