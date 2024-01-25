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Байден готов дать бой Трампу: демократы опасаются
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, ссылаясь на его лидерство на праймериз республиканцев
Байден готов дать бой Трампу: демократы опасаются
Photo: Reuters / Reuters
25 января 2024 г.

«Теперь ясно, что Республиканская партия выдвинет своим кандидатом Дональда Трампа. И я хочу сказать нашей стране: на кону сейчас самое важное. Наша демократия. Наши личные свободы, от права выбора до права голоса», — отметил Джо Байден.

Отмечается, что на сайте Байдена уже продаются футболки с надписью: «Вместе мы победим Трампа. Снова». Некоторые аналитики полагают, что выдвижение бывшего президента США выгодно нынешнему президенту Джо Байдену.

Однако сами однопартийцы нынешнего лидера США Джо Байдена считают его аутсайдером в предстоящих президентских выборах. Об этом написало издание Bloomberg.

«Законодатели-демократы заявили в интервью, что кампания Байдена пока провалилась. Они считают, что Байден сейчас является аутсайдером», — говорится в материале издания. По мнению соратников президента, его кампания не развивается, а возраст Байдена беспокоит избирателей. В статье отмечается, что законодатели и некоторые партийные чиновники переживают за шансы Байдена, поскольку опросы показывают, что лидирует бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир, выражая уверенность в своей предстоящей победе на президентских выборах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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