Россия продолжает наращивает свое влияние в регионе Сахеля в Западной Африке. 24 января РФ направила 100 военнослужащих в Буркина-Фасо.

Отправленная группа стала первой из запланированной военной миссии. Всего Россия планирует дислоцировать в африканской стране порядка 300 человек, пишет агентство Bloomberg. Их цель — обеспечивать безопасность президента Ибраима Траоре, говорится в заявлении российского Африканского Корпуса (АК), который пришел в регион на замену ЧВК «‎Вагнер»‎.

Специалисты АК будут проводить военное обучение народа буркинабе, а также патрулировать опасные районы, уточнили в ведомстве. В конце декабря РФ открыла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу свое посольство.

Москва сначала благодаря наемникам ЧВК «‎Вагнера»‎, а теперь и через АК расширяет свое влияние в Африке, в том числе в таких странах, как Мали и Центральноафриканская Республика. Буркина-Фасо уже несколько лет борется с джихадистами и отвергла помощь со стороны Франции, чьей колонией она была до 1960 года.