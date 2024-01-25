ТУРЦИЯ
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Байден выступил за продажу F-16 Турции
Президент США Джо Байден выразил свое намерение официально уведомить Конгресс о продаже Турции истребителей F-16 после завершения процесса членства Швеции в НАТО. Об этом «Анадолу» заявил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным
Байден выступил за продажу F-16 Турции
Photo: Reuters / Reuters
25 января 2024 г.

Президент направил письмо председателям и членам комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей, приветствуя одобрение турецкого парламента протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Он заявил, что его администрация планирует уведомить Конгресс о продаже F-16 Турции, как только этот процесс завершится в Турции. Президент также призвал Конгресс не откладывать данную продажу и продвигать процесс.

Ожидается, что администрация Вашингтона скоро представит официальное уведомление о продаже F-16 Турции после утверждения протоколов о членстве Швеции в НАТО в Великом национальном собрании Турции.

Во вторник Турция ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО, снимая основное препятствие перед расширением военного альянса после 20-месячной задержки.

Турция в октябре 2021 года попросила приобрести истребители Lockheed Martin F-16 на 20 млрд долларов и почти 80 модернизационных комплектов для своих военных самолетов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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