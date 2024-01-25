Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов, поскольку он поддерживает «‎‎выступающие против Израиля вооруженные движения».

«‎Иран — это законная цель для Израиля. Я рекомендую использовать стратегию президента [США Джона] Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы‎», — заявил министр.

По мнению политика, Тель-Авив должен дать понять иранскому руководству, что Тегеран будет ответственен за использование своих прокси против Израиля.

Также министр заявил, что палестинцы с оккупированного Западного берега никогда не получат возможность работать в Израиле. На их место израильские власти планируют пригласить более чем четверть миллиона иностранных специалистов. Из каких стран будут прибывать эти работники, министр не уточнил. Газета Washington Post пишет, что Израиль надеется пригласить до 20 тыс. работников из Индии.

Баркат также заявил, что Израиль продолжит военную кампанию в секторе Газа и готов открыть второй фронт на границе с Ливаном, несмотря на то, что военные расходы Тель-Авива превышают $250 млн в день. Как ранее отмечала газета The New York Times, ВВП Израиля в четвертом квартале 2023 года сократился на 2% из-за войны в Газе.