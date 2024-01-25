Тысячи израильтян перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя освобождения заложников

Тысячи израильтян вышли к зданию Минобороны в Тель-Авиве с требованием немедленно освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Протестующие перекрыли одно из оживленных шоссе города. Они настаивают на заключении нового мирного соглашения с ХАМАС, согласно которому 136 заложников вернутся домой. #trtнарусском #израиль #митинг #заложники #требование #освобождение #израильтяне #тельавив #протест #газа #хамас #договор #перемирие #trtrussian