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Тысячи израильтян перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя освобождения заложников
Тысячи израильтян вышли к зданию Минобороны в Тель-Авиве с требованием немедленно освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Протестующие перекрыли одно из оживленных шоссе города. Они настаивают на заключении нового мирного соглашения с ХАМАС, согласно которому 136 заложников вернутся домой. #trtнарусском #израиль #митинг #заложники #требование #освобождение #израильтяне #тельавив #протест #газа #хамас #договор #перемирие #trtrussian
иьтитьи / Others
25 января 2024 г.
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