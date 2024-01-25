ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские военные застрелили палестинца с белым флагом
Израильские военные застрелили палестинца с белым флагом. Момент убийства попал на камеру ITV News. Известно, что погибший Рамзи Абу Сахлул пытался эвакуировать свою семью из района Аль-Маваси, который Израиль объявил «безопасной зоной» в Газе. #trtнарусском #белыйфлаг #израиль #палестина #палестинец #военные #убийство #эвакуация #альмасави #нарушение #газа #жестокость #trtrussian
ьтьтьб / Others
25 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us