25 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильские военные застрелили палестинца с белым флагом
Израильские военные застрелили палестинца с белым флагом. Момент убийства попал на камеру ITV News. Известно, что погибший Рамзи Абу Сахлул пытался эвакуировать свою семью из района Аль-Маваси, который Израиль объявил «безопасной зоной» в Газе. #trtнарусском #белыйфлаг #израиль #палестина #палестинец #военные #убийство #эвакуация #альмасави #нарушение #газа #жестокость #trtrussian
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