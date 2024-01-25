Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела разработки политики национальной платежной системы при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) Рамиль Махмудов.

Он уточнил, что азербайджанские карты активно используются для совершения покупок на электронных торговых площадках Турции.

Махмудов отметил, что ЦБА регулярно получает обращения от предпринимателей, связанные в основном с проблемами оплаты при продаже товаров через такие платформы, как «Amazon» и «eBay».

«Эта проблема не является уникальной для нашей страны. У каждой крупной торговой платформы существуют свои национальные интересы и политика. Ранее иностранные электронные торговые системы мало интересовались азербайджанским рынком, так как их главный фокус был на продаже товаров и услуг в Азербайджане. Однако последние статистические данные о росте безналичных операций значительно повысили их интерес к Азербайджану. Потенциал Азербайджана в сравнении с соседними странами значительно больше», — добавил он.

Повышенный интерес азербайджанских покупателей к электронным торговым площадкам Турции отчасти связан с феноменом турецкой платформы Trendyol. Упомянутая торговая площадка пользуется особой популярностью в Азербайджане, ей принадлежит наибольшая доля на рынке маркетплейсов. Это стало известно со слов представителя антимонопольной службы Азербайджана Джавид Сулейманлы, который подчеркнул, что количество пользователей торговых площадок в республике за последние годы возросло.

Стоит отметить, что ранее азербайджанские пользователи турецкой торговой платформы Trendyol получили доступ к улучшенному функционалу. Теперь при входе на сайт им предоставляется возможность выбора доставки на азербайджанский адрес. Кроме того, зарегистрироваться на платформе можно, используя местный телефонный номер, что упрощает отслеживание заказов. Также предусмотрена опция доставки товаров непосредственно на домашний адрес клиента.