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Зеленский отменил поездку по Украине из-за крушения Ил-76
Президент заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании причин падения самолета  Ил-76, на борту которого, по заявлению РФ, находились украинские пленные, в Белгородской области
Зеленский отменил поездку по Украине из-за крушения Ил-76
фото: пресс-служба президента Украины / Others
25 января 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в центральные области страны до выяснения обстоятельств падения самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщают украинские СМИ.

Также глава государства запретил назначать на 25 января встречи для поздравлений со своим днем рождения.

24 января в Белгородской области упал Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород. В Минобороны РФ сообщили, что на борту были 74 человека: 65 украинских военнослужащих, и девять россиян. Все они погибли.

В силовом ведомстве заявили, что причиной крушения стали три украинские ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). В Госдуме РФ позднее допустили, что ракеты были выпущены из ЗРК Patriot.

В Киеве не подтверждали и не опровергли информацию о том, что на борту Ил-76 находились пленные украинцы. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной, но он «пока не происходит».

«Понятно, что Россия играет с жизнями украинских заключенных, чувствами их близких и эмоциями нашего общества», — заявил Зеленский, однако не подтвердил информацию о гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом президент уточнил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы. Военная разведка страны «занимается выяснением судьбы всех пленных», подчеркнул политик.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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