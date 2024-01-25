«Я не думаю, что это у них получится»,— сказал Сергей Лавров, сославшись на слова турецких чиновников. Так глава российского МИДа прокомментировал заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер. Ранее она заявляла, что США хотят призвать Турцию смягчить правила судоходства в Черном море.

В свою очередь, позиция Турции по недопуску военных кораблей через пролив остается неизменной.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Документ регламентирует правила прохода через Стамбульский пролив и Дарданеллы торговых судов, ограничивая свободу их передвижения только в военное время. Она запрещает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских стран более трех недель. В чрезвычайных случаях Турция может ограничить или запретить их проход через проливы.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что с начала войны в Украине они не пропустили в Черное море ни один военный корабль, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках Конвенции Монтрё.

В марте 2022 года Турция официально информировала Россию и Украину, что применит статью 19 конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Стамбульский пролив.