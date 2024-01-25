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Израиль атаковал убежище ООН
12 человек были убиты после того, как израильские силы обстреляли убежище Организации Объединенных Наций в южном городе Газы Хан-Юнус, сообщил глава агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа
Израиль атаковал убежище ООН
Photo: Reuters / Reuters
25 января 2024 г.

Ранее глава агентства сообщал, что в результате эскалации боев в районе города был атакован центр БАПОР, в котором находятся около 10 тыс. перемещенных лиц. Тогда он заявил о «многочисленных жертвах».

«Продолжающиеся нападения на гражданские кварталы в Хан-Юнусе совершенно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Гибнут и получают ранения люди», — сказал он.

Уайт отметил, что боевые действия активизировались близ больниц и убежищ, в которых разместились беженцы.

«Люди оказываются в ловушке, а усилия по спасению жизней срываются», — отметил он.

Директор БАПОР в Газе также отметил, что ООН удалось добраться до пострадавших районов с целью оказания помощи травмированным пациентам, доставки медикаментов и эвакуации раненых в Рафах.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил о необходимости обеспечения безопасности сотрудников организации, работающих в Газе.

«Ни одна эффективная гуманитарная операция не может функционировать в условиях, в которых находятся палестинцы в секторе Газа, и те, кто делает все возможное, чтобы им помочь», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что для того, чтобы иметь возможность обеспечивать доставку в сектор гуманитарной помощи, сотрудникам ООН необходимы гарантии безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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