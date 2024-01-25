В официальном сообщении регулятора отмечается, что решение о повышении ставки (ставки аукциона однонедельного РЕПО) с 42,5% до 45% было принято на фоне роста базовой инфляции в декабре, что соответствует прогнозам последнего Отчета об инфляции. Отмечается влияние текущего уровня внутреннего спроса, ценовой политики в сфере услуг и геополитических рисков на поддержание инфляционного давления.

При этом ЦБ Турции в пресс-релизе заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики уже достигло уровня, который необходим для начала процесса снижения инфляции. В ведомстве также отметили начало улучшения в инфляционных ожиданиях и ценовой политике. Улучшение внешних финансовых условий, укрепление валютных резервов, положительная динамика текущего баланса и спрос на турецкую лиру способствуют стабильности валютного курса и повышают эффективность денежно-кредитной политики. В контексте этого продолжается снижение основного тренда месячной инфляции.

Регулятор намерен придерживаться такой политики до тех пор, пока инфляция месяц к месяцу не покажет устойчивого снижения и инфляционные ожидания не совпадут с прогнозами самого ЦБ в 5%. Показатели инфляции и её основных тенденций будут тщательно наблюдаться, а Комитет по денежно-кредитной политике продолжит использовать все доступные инструменты для достижения стабильности цен, говорится в сообщении.