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Турецкий военный самолет пролетел над городом на малой высоте
Турецкий военный самолет пролетел на предельно малой высоте в провинции Кайсери и совершил вынужденную посадку. Никто не пострадал. Как сообщили в Минобороны Турции, это был тренировочный полет, причиной нештатной ситуации стала техническая проблема, из-за которой лайнер получил легкие повреждения. #trtнарусском #турция #самолет #посадка #военныйсамолет #кайсери #лайнер #экстреннаяситуация #trtrussian
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25 января 2024 г.
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