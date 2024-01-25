Турецкий военный самолет пролетел над городом на малой высоте

Турецкий военный самолет пролетел на предельно малой высоте в провинции Кайсери и совершил вынужденную посадку. Никто не пострадал. Как сообщили в Минобороны Турции, это был тренировочный полет, причиной нештатной ситуации стала техническая проблема, из-за которой лайнер получил легкие повреждения. #trtнарусском #турция #самолет #посадка #военныйсамолет #кайсери #лайнер #экстреннаяситуация #trtrussian