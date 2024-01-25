В Минобороны Турции прокомментировали письмо президента США Джо Байдена, в котором он заявил о намерении официально уведомить конгресс США о продаже Турции истребителей F-16, как только Анкара завершит ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО.

Турция обратилась к США с просьбой о покупке 40 истребителей F-16 и 79 комплектов для модернизации самолетов Viper в конце сентября 2021 года. «Ожидается, что в ближайшее время конгресс США начнет официальный процесс утверждения обоих проектов. Мы рассматриваем отправку президентом США Байденом рекомендательного письма как позитивный шаг. Все, что нужно сделать, — это отправить соответствующий запрос в Конгресс США», — говорится в заявлении представителя Минобороны Турции (цитата по TRT Haber).

Администрация Вашингтона скоро может представить официальное уведомление о продаже F-16 Турции после утверждения протоколов о членстве Швеции в НАТО в Великом национальном собрании Турции, писал ранее TRT на русском.

Во вторник Турция ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО, снимая основное препятствие перед расширением военного альянса после 20-месячной задержки.

Ранее в США также признавали, что поставки истребителей Турции значительно повысят эффективность НАТО. Это (поставки F-16 Турции) повысит оперативную совместимость внутри НАТО и отвечает национальным интересам США», — заявил агентству «Анадолу» представитель Совета национальной безопасности США. Он также рассказал, что президент США Джо Байден давно выступает в поддержку модернизации турецкого парка F-16.