Готовность США интенсифицировать удары по Йемену дала конгрессменам, а также лоббистам оборонной индустрии повод добиваться увеличения расходов на закупку дорогостоящих снарядов. Сенатор-демократ Марк Келли, который входит в комитет по вооруженным силам, заявил, что Вашингтону нужно учитывать широкий спектр снарядов, которые теперь запускаются по позициям хуситского движения «Ансаруллах». Одна из ракет — «Томагавк» — производится компанией RTX в штате Аризона, который представляет Келли.

Сенатор обратил внимание на то, что широкий ракетный арсенал необходим Вашингтону не только перед лицом эскалации вокруг Йемена, но и в случае потенциального конфликта с Китаем.

В свою очередь, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл является одним из тех законодателей, которые стремятся использовать опцию с продвижением экстренной финансовой помощи для пополнения стремительно тающих боеприпасов.

«За то время, пока Сенат работал над дополнительными вопросами в сфере национальной безопасности, оперативные расходы американских сил на Ближнем Востоке возросли, — заявил он, выступая перед сенаторами. — Как я уже несколько недель предупреждаю, использование ракет стоимостью в миллион долларов для защиты от беспилотников стоимостью в тысячи долларов создает нагрузку на и без того недостаточный запас средств дальнего радиуса действия».

Вместе с тем, законодатели, помимо дополнительных мер, рассматривают возможность включить больше средств на боеприпасы в законопроект об оборонных расходах на 2024 финансовый год, который они намереваются принять в начале марта, или, по крайней мере, перенести это финансовое бремя на такой же законопроект, но уже на следующий период.

Ставка на затяжную войну

Ударная кампания, которую США и Великобритания инициировали у побережья Йемена против позиций движения «Ансаруллах», не имеет ни малейшего признака краткосрочной операции.

«Мы работаем над тем, чтобы сузить возможности хуситов продолжать атаки, — уверил недавно заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. — У них имеются запасы современных вооружений, предоставленных им или, во многих случаях, полученных ими при помощи Ирана. И мы уничтожаем эти запасы, чтобы они со временем не могли осуществлять столько нападений. Это потребует некоторого времени».

Отдельно зампомощника президента США по национальной безопасности подчеркнул, что ситуация вокруг хуситов представляет собой угрозу для глобальной экономики. Он имел в виду функционирование судоходных путей, которые, как ни парадоксально, после начала американо-британской операции стали еще более уязвимыми.

Известно, что в эскалации вокруг Йемена Вашингтон понес первые потери среди своего военного персонала. Пытаясь 11 января высадиться у берегов Сомали на судно, где, по подозрениям американской стороны, находилось американское вооружение, двое военнослужащих спецназа ВМС США упали в воду и исчезли из поля внимания. После 10 дней напряженных поисков Центральное командование ВС США заявило, что считает пропавших погибшими.

Есть опасения, что потерь в перспективе может оказаться больше, потому что, как считает разведывательное сообщество, хуситы хотят нарастить свой оружейный потенциал и ответить атаковавшим их странам пропорционально — нанеся удар по их военным объектам в регионе.

Как заявили источники агентства Bloomberg, в ближайшее время США и Британия могут нарастить интенсивность обстрелов йеменской территории. Причина заключается в желании уничтожить весь оружейный потенциал движения «Ансаруллах». Парадоксально, но официальные лица в Вашингтоне делают ставку на то, что хуситы не станут расширять свои нападения.

Вместе с тем собеседники Bloomberg фиксируют, что у аравийских союзников США растут опасения по поводу того, что платить за эскалацию в Красном море придется именно им — принимая на себя удары из Йемена. С начала израильского вторжения в сектор Газа саудовской системе ПВО не раз приходилось перехватывать в воздушном пространстве королевства ракеты и дроны, направлявшиеся в сторону Израиля.

«Дорогие ракеты»

Потребность США в пополнении запасов настолько велика, что двухпартийная группа законодателей на Капитолийском холме начала всерьез обсуждать использование в районе Красного моря лазера, который пока что проходит испытания как средство уничтожения беспилотников, ракет и всего того, что может угрожать американским позициям.

Тем не менее, ключевым инструментом противостояния в Красном море пока остается крылатая ракета «Томагавк», количество запусков которой с 11 января приближается к сотне.

По данным компании RTX, которая производит «Томагавки», любой повышенный спрос на эти ракеты, запускаемые с кораблей и подводных лодок, будет осложнен тем, что союзники США тоже хотят расширить свои арсеналы за счет них.

Так, в этом месяце правительство Японии уже объявило о сделке на $2,5 млрд на приобретение 400 ракет «Томагавк», которые будут поставлены в страну в период с 2025 по 2027 годы. В августе Австралия подписала аналогичную сделку на поставку ей 200 ракет.

В свою очередь, Корпус морской пехоты США запросил 34 «Томагавка», каждый из которых стоит по $1,9, в 2024 финансовом году, в то время как ВМС тратят от $4,5 до $9,8 млн на ракету Standard.

«Ракеты, которые мы используем, — это дорогие ракеты, — заявил председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид. — Они (хуситы. — TRT на русском) используют дроны, которые, по большому счету, не так уж и дороги. Итак, у вас возникнет вопрос: как долго мы сможем продолжать запускать дорогие ракеты».

Запрос на дополнительный бюджет и переформатирование стратегии оборонно-промышленной базы с учетом новых очагов напряженности на Ближнем Востоке наталкивают на мысль, что проблема пополнения арсенала боеприпасов должна была взволновать профильные структуры задолго до начала обострения в Йемене, говорит сенатор.

«США близки к полномасштабной войне в Красном море в то время, когда их энергия и ресурсы простираются на Украину и на отправку Израилю всего, чего он только не попросит в конфликте в Газе, — отмечает в своем анализе старший советник Института Куинси Келли Бокар Влахос».

Другой вопрос, насколько у США хватит сил на одновременную поддержку нескольких линий, среди которых — обороноспособность Украины, наступательные возможности Израиля и интенсивность операций в Йемене. Регулярные противоречия в Конгрессе и разгорающаяся предвыборная борьба не дают ответа на этот вопрос.