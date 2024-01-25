МИД Турции прокомментировал прошедший 25 января в Астане 21-й раунд переговоров по Сирии. Анкару на встрече представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Ахметом Йылдызом.

«На встрече обсуждалась ситуация на местах и борьба с терроризмом, региональные события, политический процесс, возвращение беженцев и гуманитарная помощь. В конце встречи традиционно была опубликована совместная декларация», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Турции в соцсети Х.

Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, проводятся с 2017 года. Странами-гарантами по урегулированию сирийского кризиса выступают Турция, Россия, Иран. По словам замглавы МИД Казахстана Алибека Бакаева, следующая встреча по Сирии состоится в Астане во второй половине 2024 года.

«Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации. Договорились провести 22-ю международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года», — сказал он.

Как писал TRT на русском, создание астанинского формата позволило реанимировать мирные переговоры по Сирии под эгидой ООН в Женеве, зашедшие к тому моменту в тупик. Процесс доказал свою жизнеспособность, несмотря на откровенный скептицизм определенных кругов в США и Европе по поводу его целесообразности.