Индийский фондовый рынок впервые обошел гонконгскую биржу по рыночной капитализации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия торгов понедельника достигла $4,33 трлн против $4,29 трлн в Гонконге. Таким образом, Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг мире.

Индийские акции переживают бум благодаря быстрому увеличению количества частных инвестиций и высоким корпоративным доходам. Страна стала привлекательной для инвесторов благодаря стабильной политической системе и экономике, ориентированной на потребление. «У страны есть все необходимые составляющие для дальнейшего ускорения роста», — сказал директор по инвестициям Axis Mutual Fund в Мумбаи Ашиша Гупты

Рост индийских акций совпал со спадом в Гонконге, где размещены бумаги одних из самых влиятельных и инновационных компаний Китая. Как отмечает агентство, причиной падения стали жесткие антиковидные ограничения Китая, регулятивные меры в отношении корпорации, а также кризис в секторе недвижимости и геополитическая напряженность.

Однако некоторые эксперты считают, что рынок КНР восстановится. Так, UBS Group прогнозирует, что уже в этом году китайские акции превзойдут по доходности индийские, так как в данный момент недооценены и имеют значительный потенциал роста.