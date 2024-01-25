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Фондовый рынок Индии впервые обошел Гонконг
Индия обогнала Гонконг и стала четвертым по величине фондовым рынком в мире
Фондовый рынок Индии впервые обошел Гонконг
Индийская биржа стала четвертой по величине в мире / Others
25 января 2024 г.

Индийский фондовый рынок впервые обошел гонконгскую биржу по рыночной капитализации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия торгов понедельника достигла $4,33 трлн против $4,29 трлн в Гонконге. Таким образом, Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг мире.

Индийские акции переживают бум благодаря быстрому увеличению количества частных инвестиций и высоким корпоративным доходам. Страна стала привлекательной для инвесторов благодаря стабильной политической системе и экономике, ориентированной на потребление. «У страны есть все необходимые составляющие для дальнейшего ускорения роста», — сказал директор по инвестициям Axis Mutual Fund в Мумбаи Ашиша Гупты

Рост индийских акций совпал со спадом в Гонконге, где размещены бумаги одних из самых влиятельных и инновационных компаний Китая. Как отмечает агентство, причиной падения стали жесткие антиковидные ограничения Китая, регулятивные меры в отношении корпорации, а также кризис в секторе недвижимости и геополитическая напряженность.

Однако некоторые эксперты считают, что рынок КНР восстановится. Так, UBS Group прогнозирует, что уже в этом году китайские акции превзойдут по доходности индийские, так как в данный момент недооценены и имеют значительный потенциал роста.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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