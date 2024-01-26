В вышеупомянутом сообщении отмечается, что подобным образом США явно проявили готовность нарушить свои обязательства в качестве страны-организатора многосторонних встреч.

В своем заявлении посольство призывает американские власти оценить последствия этого шага и подчеркивает необходимость избегать эрозии двусторонних отношений. В дополнение к этому отмечается, что участие России в таких событиях востребовано другими странами и существенно для принятия эффективных решений по вопросам, затрагивающим интересы всего мира.

Россия является одним из ведущих мировых производителей и крупнейшим экспортером зерна. В 2022 году объем выручки от продажи сельскохозяйственной продукции в другие страны достиг около $41,7 млрд, что связано с рекордным урожаем в России в чистом весе, составившим 153,8 млн тонн. Прогнозы Минсельхоза на 2023 год оценивали объем экспорта продовольствия из России в $45 млрд.

В середине января нижняя палата конгресса США приняла законопроект «No Russian Agricultural Act», направленный на уменьшение зависимости США и других стран от сельскохозяйственной продукции России. По некоторой информации, этот закон вызвал беспокойство в российских властях, а руководитель «Агроэкспорта» направил письмо, выражающее тревогу, различным отраслевым ассоциациям. «Агроэкспорт» собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров.

Международный совет по зерну является межправительственной организацией, нацеленной на содействие развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами-экспортерами и импортерами зерна.