Власти РФ сообщили США через посредников, что Москва готова к диалогу по мирному урегулированию российско-украинской войны. В числе прочего Россия готова обсуждать будущие меры безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с изданием уточнил: «Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине, тем не менее настроена продолжать военную операцию до достижения своих целей».

Источники агентства в Вашингтоне отметили, что в Белом доме получили «сигналы» от Москвы еще в прошлом месяце. Собеседники допускают: с большой долей вероятности РФ может отказаться от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО. Но для России важно закрепить за собой оккупированные украинские территории: в Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Киев, согласно обсуждаемой «‎формуле мира»‎, согласится на мир с Россией только при условии полного вывода российских военных на границы 1991 года.

В Совете нацбезопасности США заявили, что не располагают данными о подобных «сигналах» от российской стороны.

«Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России. Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как»,— заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эдриенн Уотсон.

15 января Дмитрий Песков заявил, что РФ выступает за мирное решение конфликта. Однако в Украине с 2022 года действует указ президента Владимира Зеленского, напрямую запрещающий любые переговоры с Россией, пока президентом остается Владимир Путин.

Bloomberg уточняет: намеки на российскую открытость к переговорам — даже если это в действительности не так — могут еще сильнее углубить раскол среди союзников Украины. Некоторые европейские страны уже призывают к переговорам с Москвой и территориальным уступкам.