ПОЛИТИКА
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Глава Минфина США испугалась размера госдолга
Объем внешних долговых обязательств США достиг рекордных $34 трлн
Глава Минфина США испугалась размера госдолга
Reuters / Reuters
26 января 2024 г.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что размер внешнего долга страны достиг пугающих $34 трлн.

«Если говорить об абсолютной цифре госдолга в $34 трлн — это пугающая цифра», — отметила политик.

При этом Йеллен заверила: пока госдолг США «довольно управляем». Однако в будущем Конгресс и администрация США должны будут «принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».

В начале января госдолг США превысил рекордные $34 трлн. Крупнейшие держатели американских гособлигаций, включая КНР, Японию, Южную Корею, сократили свои вложения.

В ноябре прошлого года рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США со «‎стабильного»‎ на «отрицательный», сославшись на большой финансовый дефицит и снижение доступности долгов. Глава Минфина Йеллен тогда заявила, что не согласна с решением агентства, подчеркнув, что экономика США сильна, а рынок остается безопасным и ликвидным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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