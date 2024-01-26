Предупреждение было направлено после того, как США получили разведывательные данные об угрозе со стороны филиала ДАЕШ в Афганистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Утверждается, что переданная информация была достаточно конкретной относительно места возможного теракта и своевременной, что позволило бы Тегерану предотвратить его или хотя бы уменьшить количество жертв.

Представитель властей США подчеркнул, что передача таких предупреждений является частью долговременной политики «обязанности предупреждать», направленной на защиту от потенциальных смертельных угроз.

«Мы предоставляем эти предупреждения отчасти потому, что не хотим видеть страдания невинных людей из-за террористических атак», — заявил неназванный представитель.

Источники не раскрыли каналы передачи предупреждений или детали самого предупреждения. Также не было подтверждено, является ли это первым случаем такого предостережения со стороны Вашингтона властям Ирана.

По словам американских чиновников, правительство Ирана не ответило на предупреждение, и пока не ясно, почему Тегеран не смог предотвратить или ослабить теракт.