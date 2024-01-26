Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что организация не может проверить подлинность утверждений Украины и России по поводу обстоятельств крушения Ил-76.

«Насколько мы понимаем, Россия и Украина проводят раздельные расследования инцидента, и Украина запросила проведение международного расследования. На данный момент ООН не может проверить подлинность сообщений об обстоятельствах крушения», — констатировала ДиКарло.

Заявление представителя ООН прозвучало на следующий день после сообщения о крушении российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области недалеко от границы с Украиной. В Минобороны РФ сообщили, что на борту были 74 человека: 65 украинских военнослужащих, и девять россиян. Все они погибли.

В российском силовом ведомстве заявили, что причиной крушения стали три украинские ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). В Киеве не подтверждали и не опровергли информацию о том, что на борту Ил-76 находились пленные украинцы.

ДиКарло подчеркнула, что об этом инциденте можно сказать лишь, что он произошел из-за продолжающейся войны в Украине: «Чтобы избежать дальнейшей эскалации, мы призываем всех, кого это касается, воздерживаться от действий, риторики или обвинений, который могут еще больше разжечь и без того опасный конфликт».

По ее словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает нападения на гражданское население и инфраструктуру, где бы они не происходили. «Инцидент в Белгородской области, который, как утверждается, связан с запланированным обменом пленными, напоминает нам о тяжелом положении военнопленных. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены обращением с ними», — подчеркнула она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в центральные области страны до выяснения обстоятельств падения самолета Ил-76 в Белгородской области, писал TRT на русском. Также глава государства запретил назначать на 25 января встречи для поздравлений со своим днем рождения.