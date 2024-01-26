Первые кадры с места крушения российского самолета Ил-76

Следственный комитет России показал первые кадры с места крушения Ил-76, на борту которого якобы находились 65 украинских пленных для обмена. По данным Москвы, самолет атаковали зенитной ракетой с территории Украины. В Киеве информацию не опровергают и не подтверждают, но настаивают на проведении международного расследования. #trtнарусском #самолет #крушение #россия #украина #расследование #белгород #военнопленные #расследование #trtrussian