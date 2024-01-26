Для сектора Газа не существует силового или военного решения, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

Во время встречи с главой МИД Италии Антонио Таяни палестинский лидер подчеркнул, что твердо выступает против насильственного перемещения палестинского народа из Газы. По его словам, «для сектора Газа не существует решения в области безопасности или военного решения‎»‎.

Первоочередная задача сейчас, как уточнил Аббас, — срочная доставка гуманитарной помощи населению Газы. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала ситуацию в эксклаве как катастрофическую, уточнив, что медицинская система сектора практически полностью разрушена. Президент Палестины заявил, что необходимо дать больницам возможность облегчать страдания жителей Газы.

«‎‎Сектор Газа — это неотъемлемая часть Государства Палестина, любые попытки оккупационных [то есть израильских] властей отделить сектор от Западного берега реки Иордан, включая Иерусалим, или повторно оккупировать его, неприемлемы», — подчеркнул президент.

Также политик уточнил, что Израиль должен прекратить действия, направленные на подрыв формулы двухгосударственного урегулирования. 19 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласится на создание Палестинского государства, поскольку это «‎несет угрозу безопасности Израиля»‎, потому израильской армии необходимо «‎контролировать территорию от моря до реки Иордан»‎.