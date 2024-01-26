ПОЛИТИКА
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Президент Палестины: военного решения для Газы не существует
Махмуд Аббас подчеркнул, что выступает против насильственного перемещения палестинцев из эксклава. Политик назвал неприемлемыми любые попытки израильских властей оккупировать сектор или отделить его от Палестины
Президент Палестины: военного решения для Газы не существует
Reuters / Reuters
26 января 2024 г.

Для сектора Газа не существует силового или военного решения, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

Во время встречи с главой МИД Италии Антонио Таяни палестинский лидер подчеркнул, что твердо выступает против насильственного перемещения палестинского народа из Газы. По его словам, «для сектора Газа не существует решения в области безопасности или военного решения‎»‎.

Первоочередная задача сейчас, как уточнил Аббас, — срочная доставка гуманитарной помощи населению Газы. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала ситуацию в эксклаве как катастрофическую, уточнив, что медицинская система сектора практически полностью разрушена. Президент Палестины заявил, что необходимо дать больницам возможность облегчать страдания жителей Газы.

«‎‎Сектор Газа — это неотъемлемая часть Государства Палестина, любые попытки оккупационных [то есть израильских] властей отделить сектор от Западного берега реки Иордан, включая Иерусалим, или повторно оккупировать его, неприемлемы», — подчеркнул президент.

Также политик уточнил, что Израиль должен прекратить действия, направленные на подрыв формулы двухгосударственного урегулирования. 19 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не согласится на создание Палестинского государства, поскольку это «‎несет угрозу безопасности Израиля»‎, потому израильской армии необходимо «‎контролировать территорию от моря до реки Иордан»‎.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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