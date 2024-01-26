Вашингтон и Тель-Авив заключили обширное соглашение о поставках вооружений, сообщает израильский канал 12. Израильские вооружённые силы будут оснащены истребителями F-15 и F-35, вертолётами Apache, а также беспилотными летательными аппаратами и боеприпасами.

Истребитель F-35 является одним из самых дорогостоящих оборонных проектов США. Его ключевая особенность — многофункциональность: он может быть задействован в ВВС, морской пехоте и на авианосцах. Этот самолёт не обнаруживается радарами. Истребитель F-15, который может быть поставлен Израилю, также находится на вооружении военно-воздушных сил США, Японии, Израиля и Саудовской Аравии.

Это вооружение будет передано Тель-Авиву на фоне продолжающихся израильских бомбардировок Газы. Отмечено, что Израиль обратился к США с просьбой о приоритете в поставках, учитывая военные действия в палестинском анклаве.

Тем временем агрессивные действия Израиля привели к гибели более 25 тысяч палестинцев, а более 62 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Практически ежедневно появляются сообщения о массовых убийствах в Газе.

Согласно данным СМИ, стороны ведут переговоры о прекращении огня через катарских и египетских посредников. Последние данные свидетельствуют о том, что власти Израиля и движение ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на срок в 35 дней.

В течение этого периода бойцы сопротивления освободят израильских граждан, находящихся в Газе. Израиль, в свою очередь, обязуется освободить палестинских заключенных. Реализация данного плана затруднена из-за разногласий между сторонами относительно условий окончания боевых действий.