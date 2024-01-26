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Человеческая драма оккупированной Газы
«Масштаб и скорость кризиса в Газе беспрецедентны. Если текущий тренд продолжится, мы достигнем масштабного голода к февралю», — заявил представитель Всемирной продовольственной программы Стив Таравелла
Человеческая драма оккупированной Газы
Photo: Reuters / Reuters
26 января 2024 г.

По данным опубликованного в конце декабря отчета международного консорциума под эгидой ООН, 93% населения в Газе сталкиваются с «кризисным уровнем голода». Более полумиллиона человек - четверть блокированного и обстреливаемого населения - сталкиваются с «катастрофическим голодом», гласит отчет.

Сложно дать конкретные цифры, сколько палестинцев в Газе умерло непосредственно или косвенно от голода, по причине того, что подавляющее большинство населения вынуждено было покинуть свои дома, а медицинская система в значительной степени разрушена.

«Дети на самом деле наиболее уязвимы в такой ситуации. Когда они голодают и недоедают, они легко подхватывают всевозможные болезни»,— заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер в беседе «Анадолу».

По словам Линдмайера, в Газе происходит настоящая катастрофа. Голодает большая часть населения.

«В больницах и операционных есть пациенты, которые умоляют дать еды и воды. В убежищах есть люди, которые не знают, как прожить день. Люди, которые недоедают и страдают от сильного голода, сталкиваются с проблемой слабости тела. Когда организм ослаблен, очень легко подхватить болезни»,— казал представитель ВОЗ. Линдмайер добавил, что в Газе отсутствуют элементарные условия гигиены. Прямо на улицы выливаются сточные воды, люди буквально загнаны в узкое пространство и ежедневно сталкиваются с риском подхватить тяжелые инфекции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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