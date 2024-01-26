ФРГ об украинском тупике
ПОЛИТИКА
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ФРГ об украинском тупикеМинистр обороны Германии, Борис Писториус, выразил мнение о тупиковой ситуации в войне в Украине. По его словам, на данный момент не наблюдается территориальных успехов с обеих сторон конфликта
Photo: Reuters / Reuters
26 января 2024 г.

Однако, министр подчеркнул, что украинцы продолжают успешно защищаться, особенно на юге и востоке страны.

«Фактически ситуация зашла в тупик. Никаких территориальных успехов ни с какой из сторон. Но украинцы продолжают очень успешно обороняться, особенно на юге страны и на востоке», — заявил Писториус.

Министр призвал к осторожности в отношении прогнозов, утверждая, что усилия Путина являются «огромными и бесчеловечными, особенно в восточных регионах».

Кроме того, Писториус опроверг информацию о возможном круговом обмене дальнобойными ракетами между Великобританией и Германией с целью поставки их Украине. По словам министра, ему ничего неизвестно о предложении отправить британцам немецкие ракеты Taurus и получении Украиной взамен британских Storm Shadow.

16 января Bloomberg писал, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан собирается передать президенту Украины Владимиру Зеленскому просьбу американской администрации сменить стратегию с нападения на оборону. Агентство также отмечало, что «Зеленский понимает, почему это имеет смысл».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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