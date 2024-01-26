Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и его израильский коллега встретятся с официальными лицами Катара в ближайшие дни для переговоров о потенциальной сделке для освобождения заложников. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, Бернс и глава израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа проведут переговоры с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Встреча пройдет в «‎одной из европейских стран»‎ в эти выходные, уточнили источники Reuters. Также приглашен руководитель египетской разведки Аббас Камель.

Руководители разведки США и Израиля ранее встречались с официальными лицами Катара и Египта в ноябре, чтобы согласовать предыдущее прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Оно продлилось всего семь дней, с 24 по 30 ноября. 1 декабря Тель-Авив нарушил перемирие и открыл огонь по позициям палестинцев.

Один из собеседников Reuters сообщил, что Израиль якобы предлагает ХАМАС 60-дневную паузу в боевых действиях, в течение которых предполагается освободить 100 израильских заложников, удерживаемых в Газе. В обмен Тель-Авив готов отпустить из тюрем сотни палестинцев. Всего в заключении в Израиле находятся более 6 тыс. жителей оккупированного Западного берега и Газы.

По данным издания, ХАМАС на прошлой неделе предложил через посредников положить конец войне и отпустить всех задержанных. Однако в Израиле выступили против постоянного прекращения огня. 22 января премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отверг условия ХАМАС.