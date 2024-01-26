Только за последние сутки, по данным Министерства здравоохранения Газы, на территории анклава были убиты 183 человека и ещё 377 ранены.

Лагеря беженцев и общественные объекты в Хан-Юнусе постоянно подвергаются обстрелам израильской артиллерией, а снайперы целятся в палестинцев, выходящих из больницы Аль-Амаль.

За минувшие 24 часа израильские силы провели 19 атак по жилым районам Газы. Огромное число палестинцев все еще остается под завалами разрушенных зданий. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны столкнулись с трудностями, когда попытались до них добраться.

Международный суд ООН в Гааге, как ожидается, в ближайшее время вынесет промежуточное решение по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения сектора Газа.

ЮАР требует, чтобы в рамках промежуточных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.

Слушания по иску ЮАР начались в Гааге 11 января. После того, как суд примет решение о временных мерах, процесс продолжится.