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Число жертв в Газе превысило очередную круглую отметку
Израильская агрессия в Газе привела к гибели более 26 000 человек, ещё 64 487 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в секторе Газа
Число жертв в Газе превысило очередную круглую отметку
Photo: Reuters / Reuters
26 января 2024 г.

Только за последние сутки, по данным Министерства здравоохранения Газы, на территории анклава были убиты 183 человека и ещё 377 ранены.

Лагеря беженцев и общественные объекты в Хан-Юнусе постоянно подвергаются обстрелам израильской артиллерией, а снайперы целятся в палестинцев, выходящих из больницы Аль-Амаль.

За минувшие 24 часа израильские силы провели 19 атак по жилым районам Газы. Огромное число палестинцев все еще остается под завалами разрушенных зданий. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны столкнулись с трудностями, когда попытались до них добраться.

Международный суд ООН в Гааге, как ожидается, в ближайшее время вынесет промежуточное решение по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения сектора Газа.

ЮАР требует, чтобы в рамках промежуточных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.

Слушания по иску ЮАР начались в Гааге 11 января. После того, как суд примет решение о временных мерах, процесс продолжится.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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