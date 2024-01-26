Китайские официальные лица попросили своих иранских коллег повлиять на действия хуситов в Красном море. В Пекине выдвинули требование: если в Тегеране не предпримут никаких шагов, то они рискуют ухудшить деловые отношения с КНР. Об этом агентству Reuters сообщили четыре иранских дипломатических источника, знакомых с ситуацией.

Обсуждение атак в Красном море и перспективы экономических китайско-иранских отношений проходили на встречах в Пекине и Тегеране, поделились собеседники агентства. Они отказались раскрывать подробности беседы и называть людей, которые в ней участвовали.

«В Китае заявили, что если интересам страны каким-либо образом будет нанесен ущерб, то это повлияет на их деловые отношения с Тегераном. В Пекине просили передать хуситам, чтобы они проявляли сдержанность», — рассказал на условиях анонимности иранский дипломат. Однако в Китае не уточнили, какие именно последствия для Ирана могут быть.

Как ранее писал TRT на русском, США призывали Китай оказать влияние на Иран с целью урегулировать активность хуситов в Красном море. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан и его заместитель Джон Файнер провели обсуждение этого вопроса в Вашингтоне с Лю Цзяньчао, главой отдела международных связей Коммунистической партии Китая.

Напомним, действия йеменских хуситов в Красном море спровоцировали один из самых крупных кризисов в международной торговле за последние годы. Красное море представляет собой главный торговый маршрут между Европой и Азией, на него приходится около 12% всей мировой торговли. Из-за ракетных ударов хуситов по кораблям, которые следуют под флагом Израиля, морской путь фактически оказался в блокаде.