Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его согласие на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. «Хочу поблагодарить президента Турции за оперативное подписание документа», — заявил он.

Столтенберг также подчеркнул, что рассчитывает на аналогичные действия со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: «С нетерпением жду одобрения Венгрией заявки Швеции на ближайшем собрании венгерского парламента».

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган утвердил членство Швеции в НАТО 25 января, писал TRT на русском. Таким образом, процесс одобрения Анкарой членства Швеции в альянсе был официально завершен.

Перед этим заявка Швеции была рассмотрена на заседании Великого национального собрания Турции (парламент). Из 346 депутатов за данное решение проголосовали 287, против высказались 55, а четверо воздержались.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также приветствовал голосование турецкого парламента по этому вопросу. «Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО», — отметил он.

Теперь решение остается за Венгрией. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее подтвердил, что намерен одобрить заявку Стокгольма и будет «продолжать призывать Венгерское национальное собрание проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой удобной возможности».