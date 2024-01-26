Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов после пятничной молитвы. В том числе он прокомментировал одобрение Турцией заявки Швеции на членство в НАТО.

«Парламент Турции одобрил это решение подавляющим большинством голосов», — обратил внимание Эрдоган. Голосование в парламенте состоялось 23 января, еще через два дня заявку Швеции одобрил турецкий лидер. Его указ был опубликован в Официальном вестнике страны.

Турецкий лидер напомнил, что президент США Джо Байден направил письма в обе палаты конгресса США с просьбой разрешить поставки истребителей F-16 Анкаре. «Надеюсь на продолжение процесса, который обеспечит поставки F-16 Турции», — сказал Эрдоган, добавив, что это также позволит начать техническое обслуживания других самолетов в авиапарке ВВС Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в тесной координации по этому вопросу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, подчеркнул Эрдоган.

Как ранее писал TRT на русском, американский президент Джо Байден 25 января направил письма председателям и членам комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей, приветствуя одобрение турецкого парламента протоколов о вступлении Швеции в НАТО.

Он заявил, что его администрация планирует уведомить Конгресс о продаже F-16 Турции, как только этот процесс завершится в Турции. Президент также призвал Конгресс не откладывать данную продажу и продвигать процесс.