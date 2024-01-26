ПОЛИТИКА
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Премьер-министр Великобритании назвал пропалестинских активистов идиотами
Те, кто скандирует знаменитый лозунг, призывающий к палестинскому единству и свободе, — «полезные идиоты». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего выступления на мероприятии «Консервативных друзей Израиля» — парламентской группы, входящей в Консервативную партию и выступающей за укрепление связей Соединенного Королевства с Израилем. #trtнарусском #палестина #ришисунак #великобритания #идиот #газа #секторгаза #палестинцы #лозунг #израиль #друзья #gaza #palestine #trtrussian
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26 января 2024 г.
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