Премьер-министр Великобритании назвал пропалестинских активистов идиотами

Те, кто скандирует знаменитый лозунг, призывающий к палестинскому единству и свободе, — «полезные идиоты». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего выступления на мероприятии «Консервативных друзей Израиля» — парламентской группы, входящей в Консервативную партию и выступающей за укрепление связей Соединенного Королевства с Израилем. #trtнарусском #палестина #ришисунак #великобритания #идиот #газа #секторгаза #палестинцы #лозунг #израиль #друзья #gaza #palestine #trtrussian