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Президент Эрдоган об иске ЮАР против Израиля
Президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал процесс, который сейчас проходит в Международном суде ООН против Израиля
Президент Эрдоган об иске ЮАР против Израиля
Photo: AA / AA
26 января 2024 г.

«Как вы знаете, вчера у меня была встреча с президентом ЮАР по этому вопросу. Южная Африка очень внимательно следит за Гаагой. С их заявления там и начался процесс. На данный момент пристальное наблюдение за действиями представителей ЮАР являются для нас приоритетом. Наши юристы также отправились в Гаагу, чтобы следить за процессом. Я верю, что результаты этих и последующих действий дадут положительные результаты как в суде ООН, так и в Международном уголовном суде. Сегодня мы все ждем этого решения», — заявил президент.

Ранее Эрдоган уже подчеркивал, что Анкара приложит максимум усилий, чтобы добиться заслуженного наказания для Израиля за действия в секторе Газа.

В пятницу, Международный суд ООН вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля, предписав Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве.

Тот факт, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против Израиля.

Полное рассмотрение дела о геноциде может занять годы, отмечают многие эксперты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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