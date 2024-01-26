Смертный приговор в отношении 58-летнего Кеннета Юджина Смита был исполнен в тюрьме города Этмор в пятницу.

Кеннета Юджина Смита уже пытались казнить с использованием смертельной инъекции в 2022 году, однако проводившие процедуру специалисты не смогли успешно ввести иглу в вену, а также срок ордера на исполнение приговора истек.

В 1988 году Смит был осужден за убийство женщины, несмотря на его попытки оспорить приговор, суды всех инстанций отклонили его апелляции.

В процессе казни заключенному надели маску, через которую поступал чистый азот в течение 15 минут. Очевидцы сообщают, что Смит оставался в сознании в течение нескольких минут после начала процедуры.

Такой метод казни вызвал опасения у некоторых медицинских специалистов, которые предупреждали о возможных катастрофических последствиях для организма осужденного. В связи с этим казнь Кеннета Юджина Смита стала предметом широкой дискуссии и разногласий.

Применение метода удушения азотом также вызвало критику со стороны ООН.

«Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме», - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, отметив, что «этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению».