Международный суд ООН: Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Это было промежуточное решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. #trtнарусском #суд #вердикт #оон #израиль #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #геноцид #юар #предупреждение #gaza #palestine #trtrussian