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Международный суд ООН: Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Это было промежуточное решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. #trtнарусском #суд #вердикт #оон #израиль #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #геноцид #юар #предупреждение #gaza #palestine #trtrussian
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26 января 2024 г.
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