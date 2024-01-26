Президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-добровольцами, участвующими в военном конфликте в Украине, заявил, что сейчас в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек. При этом 14 декабря, во время прямой линии, российский лидер говорил, что в зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек.

«Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая, почти 2 тыс. км»,— заявил Путин.

Глава государства добавил, что в связи с масштабами военной кампании необходимые для обеспечения боевых действий механизмы работают «с известными административными издержками». Он предложил обсудить дополнительные меры, которые необходимы, чтобы свести подобные проблемы к нулю.

В декабре 2023 года Владимир Путин говорил, что за год было набрано 486 тыс. добровольцев. В зоне военной операции, по словам президента, находится 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. были уволены в связи с возрастом или состоянием здоровья.

Как ранее писал TRT на русском, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.