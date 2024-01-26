Губернаторы-республиканцы из 25 штатов обвинили нынешнюю администрацию президента США Джозеф Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в совместном заявлении губернаторов, опубликованном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов, проникающих через южную границу.

Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что губернаторы также поддержали действия властей штата Техас, которые собираются самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей.

Не первый год власти штата во главе с губернатором Грэгом Эбботтом проводят на границе с Мексикой операцию «Одинокая звезда», пытаясь своими силами остановить поток нелегалов. К началу 2024 года на южной границе США сложилась критическая ситуация.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Однако Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде.

Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.