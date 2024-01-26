Глава Европейского совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру с предстоящих выборов в Европарламент. Об этом сообщает The Financial Times.

Отказ от участия в выборах политик связал с «крайней реакцией» и «личными нападками» на него в связи с намерением оставить свой пост ради кресла евродепутата. В этой связи он заявил, что посвятит все свои усилия исполнению текущих обязанностей.

«Я не хочу, чтобы решение [баллотироваться в Европарламент] отвлекло нас от нашей миссии или подорвало этот институт и европейский проект, а также не хочу, чтобы оно использовалось для раскола Европейского совета, который, я считаю, должен неустанно работать ради европейского единства», — сказал Мишель.

По информации издания, данное заявление главы Евросовета встретило поддержку чиновников стран Евросоюза.

Как ранее писал TRT на русском, о своем намерении принять участие в выборах в Европарламент Шарль Мишель объявил 6 января. Однако из-за этого ему необходимо было уйти с занимаемой должности на несколько месяцев раньше положенного срока. В этом случае при отсутствии преемника его обязанности могут перейти лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС. С 1 июля по принципу ротации Совет ЕС на полгода возглавит Венгрия.

Депутаты Европарламента, опасаясь такого развития сценария, приняли резолюцию по Венгрии, в которой выразили сомнение, что премьер-министр Виктор Орбан способен успешно председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года, «учитывая несоблюдение Венгрией права и ценностей ЕС».