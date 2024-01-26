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Пашинян смотрит на переговоры с Баку с оптимизмом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что работа над мирным договором между Ереваном и Баку по-прежнему ведется. Это соглашение, по его словам, станет основой мира в регионе
Пашинян смотрит на переговоры с Баку с оптимизмом
премьер-министр Армении Никол Пашинян / Others
26 января 2024 г.

Подписание мирного договора между Ереваном и Баку установит мир в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиняна на брифинге по итогам переговоров о своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

«Когда мы согласуем и подпишем мирное соглашение [с Азербайджаном], опираясь на общепризнанные принципы, лишь тогда будет достигнут мир в регионе», — заявил глава армянского правительства.

По его словам, «работа над соглашением по-прежнему ведется».

Премьер-министр Армении прибыл в грузинскую столицу с рабочим визитом в пятницу, 26 января.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу. У него уже состоялись переговоры наедине с грузинским премьером. Позже стороны провели 13-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

Как ранее писал TRT на русском, в начале октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением Баку и Еревана.

В начале января Эльчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана по особым поручениям, заявил о возросших шансах на достижение прорыва в переговорах между Баку и Ереваном по мирному соглашению. Он отметил, что Баку предложил Еревану проект соглашения чуть более года назад.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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