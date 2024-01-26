Предписания Международного Суда ООН в рамках разбирательства между ЮАР и Израилем по Конвенции о геноциде воспроизводят те обязательства, которые уже и так лежат на Израиле в силу международного права, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В своем решении Суд предписал Израилю не совершать актов геноцида и не допускать их совершения какими-либо лицами; не допускать публичных призывов к геноциду и наказывать виновных в таких призывах; немедленно обеспечить доступ в сектор Газа гуманитарной помощи и возобновление функционирования коммунальных служб», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

По ее словам, тем самым» Суд воспроизвел обязательства, которые и без того лежат на Израиле, как и на всех государствах, в силу международного права».

Как ранее писал TRT на русском, 26 января Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение по делу, поднятому Южной Африкой против Израиля, касающемуся геноцида палестинцев.

Суд в Гааге обязал Израиль принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении в отношении палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. Решение поддержали 15 из 17 судей.

Помимо этого, суд потребовал от Израиля предоставить отчет о выполнении его указаний и немедленно освободить заложников без условий. Однако суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

В декабре 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН, подчеркнув, что военные действия Израиля в Газе являются актом геноцида в отношении палестинцев. Южноафриканская сторона потребовала немедленного вмешательства международного сообщества для прекращения конфликта.