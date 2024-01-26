Фахреттин Алтун, глава Управления по связям администрации президента Турции, считает, что Международный суд ООН в Гааге по делу, которое инициировала ЮАР против Израиля, принял правильное решение, «ставшее мощным шагом на пути привлечения Израиля к ответственности за его военные преступления».

«Решение суда является заметным исключением из множества неудач и политики двойных стандартов со стороны многих западных правительств, которые хранили молчание и были соучастниками Израиля по этническим чисткам. Мы приветствуем это решение», — пояснил чиновник.

Он добавил, что Турция будет поддерживать любые усилия по наказанию виновных в преступлениях. Алтун также подчеркнул, что решение Международного суда обязательное для подписавших его стран.

«Мы надеемся, что это сдержит дальнейшую израильскую агрессию, политику истребления палестинцев, лишения их собственности. Под руководством президента Эрдогана мы продолжаем усердно работать над обеспечением немедленного и постоянного прекращения огня. Мы призываем к началу переговоров по обеспечению суверенного и независимого государства Палестина», — особо отметил глава Управления по связям администрации президента Турции.

По его словам, Анкара считает это единственным путем к достижению прочного мира. Фахреттин Алтун полагает, что у дела против Израиля в Международном суде «есть потенциал», поскольку оно может «разбудить правительства западных стран» и обратить их внимание на преступления Израиля против палестинцев.

«Мы еще раз призываем к немедленному прекращению огня, неограниченным потокам гуманитарной помощи и переговорам для обеспечения решения о создании двух государств на основе границ 1967 года», — резюмировал Алтун.

Как ранее писал TRT на русском, 26 января Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение по делу, поднятому Южной Африкой против Израиля, касающемуся геноцида палестинцев. Суд в Гааге обязал Израиль принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении в отношении палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. Решение поддержали 15 из 17 судей.

Помимо этого, суд потребовал от Израиля предоставить отчет о выполнении его указаний и немедленно освободить заложников без условий. Однако суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

В декабре 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН, подчеркнув, что военные действия Израиля в Газе являются актом геноцида в отношении палестинцев. Южноафриканская сторона потребовала немедленного вмешательства международного сообщества для прекращения конфликта.